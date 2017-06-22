"Газпром" планирует вложить в "Турецкий поток" $6 миллиардов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Объем инвестиций в "Турецкий поток" оценивается в 6 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Размер планируемых инвестиций в "Турецкий поток" составляет порядка 6 миллиардов долларов. То, что касается проектного финансирования, — мы говорили, что такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока". Тем не менее мы планировали, что "Турецкий поток" может быть осуществлен только за счет средств "Газпрома"", — сказал Круглов в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что "Газпром" пока не ведет переговоров с банками о привлечении проектного финансирования для "Турецкого потока".

При этом ранее в начале июня Круглов говорил, что работа по привлечению проектного финансирования российских и зарубежных банков для "Турецкого потока" начата.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.