ЕР предложила отменить проверки малого и среднего бизнеса на 2018 год

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Предпринимательская платформа "Единой России" предлагает ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в течение следующего года, сообщили в пресс-службе партии в четверг.

В четверг предпринимательская платформа ЕР провела первое заседание в обновленном составе, на котором была принята резолюция с рекомендациями правительству РФ по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

"Предпринимательская платформа принимает непосредственное участие в реализации реформы, в связи с чем она заинтересована услышать предложения от представителей предпринимательского сообщества, общественных организаций. Одно из таких предложений – введение моратория в течение следующего года, который объявлен Годом предпринимательства, на различного рода проверки малого и среднего бизнеса", — цитирует пресс-служба партии слова замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко, выступившего с инициативой включения такого предложения в резолюцию.

По словам сопредседателя предпринимательской платформы Марины Блудян, в настоящее время в интернете опубликован перечень нормативных документов, содержащих обязательные требования для бизнеса, однако он слишком обширный.

"Их (документов) количество поражает, и нам предстоит огромный объем работы. У нас есть конкретные предложения по выходу из ситуации. Необходимо обеспечить качественный сдвиг, для того чтобы предприниматели увидели широкую столбовую дорогу для своей деятельности", — сказала Блудян.

В связи с этим, уточнили в пресс-службе партии, в числе рекомендаций предпринимательской платформы в адрес правительства – ужесточение ответственности органов, осуществляющих контроль и надзор, за качество разрабатываемых перечней обязательных требований, установление запрета на проведение проверок по основаниям, не включенным в указанные перечни.