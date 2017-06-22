Эксперт: цены на недвижимость в Москве не будут расти в ближайшие 10-20 лет

МОСКВА, 22 июн — РИА Недвижимость. Цены на недвижимость в Москве не будут расти в ближайшие 10-20 лет, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

"Говоря о перспективах развития столичного рынка недвижимости, можно сказать, что в будущем (по меньшей мере в ближайшие 10-20 лет) цены на жилье в Москве – так же, как и цены на нефть – расти не будут благодаря новой расстановке сил", — приводятся в пресс-релизе слова директора департамента вторичного рынка компании Сергея Шломы.

По его словам, вторичный рынок недвижимости "проморгал" усиление своего конкурента – сегмента новостроек, в последнее время оттянувшего на себе существенную часть покупательского спроса.

"Новостройки выплескивают на рынок новое жилье в огромном объеме: так, в прошлом году на первичный рынок столицы было введено рекордное число новых квадратных метров. В том числе и по вполне демократичным ценам….Поэтому главная технология вторичного рынка недвижимости в этой борьбе – снижение цен", — отмечается в материалах.

По словам Шломы, вторичный сегмент в отличие от первичного не ограничен порогом рентабельности, и стоимость "добычи" жилья в нем условно нулевая. "Еще в прошлом году мы отмечали, что впервые за всю современную историю рынка недвижимости Москвы цены на некоторые объекты вторичного рынка приблизились к стоимости квартир в новостройках (которые в среднем стоят обычно на 20-30% дешевле), а в ряде случаев опустились даже еще ниже", — говорит он.

По его мнению, сейчас на первичном рынке недвижимости возник переизбыток предложения, и из-за этого многие стройки либо замораживаются, либо возведение новых объектов вообще откладывается. И если раньше застройщики планировали ввести определенный объем жилья, скажем, за 5 лет, то теперь они сдвигают сроки и говорят уже о 7 или 10 годах.

"К тому времени, когда рынок недвижимости достигнет ценового "дна" – по нашим прогнозам, это случится года через два, в 2019 году, – объемы ввода жилья на первичном рынке Москвы будут существенно ниже, чем сейчас. Однако если продавцы вторичного жилья в этот момент попытаются значительно поднять цены на свою собственность, то застройщики тут же снова выйдут на рынок с более дешевыми альтернативными вариантами", — приводятся в сообщении слова эксперта.