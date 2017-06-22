"Газпром" не корректирует финансирование "Северного потока-2" из-за санкций

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Газпром" не корректирует сроки реализации и варианты привлечения финансирования для "Северного потока-2" из-за санкций США, сообщил зампред правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции.

"Конечно, новость о планируемых к рассмотрению санкциях в отношении "Северного потока-2" заставляет нас анализировать различные сценарии реализации данного проекта, но, в принципе, сценарный подход — это тот инструмент, которым мы пользуемся постоянно. В настоящее время пока мы никаких корректировок (не делаем — ред.) ни по нашим подходам к реализации "Северного потока — 2" на принципах проектного финансирования, ни по срокам его реализации", — сказал Круглов.

Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".