Майнинг по-русски: почему Россию захлестнул бум добычи биткоинов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В России возник дефицит видеокарт: их бросились раскупать добытчики криптовалют — майнеры, впечатленные недавним ростом курса биткоина. Обычные покупатели недовольны: из-за фермеров (так называют организаторов биткоин-ферм, где путем математических вычислений "куют" виртуальные деньги) стало не так просто проапгрейдить компьютер — торговцы комплектующими взвинтили цены на видеокарты чуть ли не в два раза.

"Действительно, видеокарт нет в наличии, и на китайских заводах, где сосредоточено их производство, уже очереди", — подтвердил гендиректор платформы для инвестиций в криптовалюты CryptoInvest Вадим Валеев. Другим следствием ажиотажного спроса стал бурный рост акций крупнейшего производителя графических чипов AMD: с зимы они взлетели на 400%.

Что происходит

Наплыв майнеров эксперты связывают с ростом стоимости биткоина и других криптовалют. Только с конца марта биткоин подорожал на 200% — до трех тысяч долларов. Растет и другая криптовалюта — Ethereum (эфир).

"За прошедшие несколько месяцев Etherium совершила подобный росту курса биткоина кульбит, увеличившись в цене с 10-15 долларов сразу до 350", — отмечает исследователь криптовалют Денис Смирнов.

Такая динамика сулит майнерам сверхдоходы.

При этом, если для добычи биткоинов (один биткоин сейчас стоит порядка 2600 долларов) давно используют специальные дата-центры и мощнейшие компьютеры (ведь добывают, по сути, "числа", каковыми являются биткоины), то с альтернативными криптовалютами все проще. Они пока не требуют столь сложных вычислительных мощностей, и, прикупив нужной начинки, весь процесс можно организовать у себя дома.

Сколько стоит домашняя биткоин-ферма

Графические чипы, которые используются в видеокартах, хорошо заточены на решения алгоритмов, схожих с теми, которые лежат в основе альтернативных криптовалют. Запустив майнинг на обычном ПК с прокачанной видеокартой, получится добыть несколько долларов в сутки.

Можно пойти чуть дальше и собрать небольшую майнинг-ферму, в которой таких видеокарт будет не одна, а, например, шесть, и все они будут работать исключительно на добычу криптовалюты. Стартовая стоимость такой фермы составит около 200-300 тысяч рублей. Плюс ежемесячные затраты на электроэнергию и при необходимости на аренду.

До начала дефицита (а на нехватку видеокарт производители электроники в США пожаловались еще в начале июне) подобная мини-ферма полностью окупалась за три-шесть месяцев, после чего позволяла получать прибыль.

"Сейчас же возврат инвестиций происходит гораздо быстрее — менее чем за месяц, после чего ферма начинает приносить весьма ощутимый доход", — утверждает Смирнов.

Майнерские пулы

По одиночке майнеры не работают — они объединяются в пулы, совместно используя вычислительные мощности, что позволяет им быстрее добывать новые коины. Полученное вознаграждение делится между всеми его участниками — в зависимости от затраченных каждым мощностей.

Через определенные промежутки времени майнеру капает небольшая доля добытой криптовалюты — это не 25 монет раз в несколько месяцев, а, к примеру, одна сотая одной монеты, но раз в десять минут.

Все, что "намайнил" участник пула, остается при нем, криптовалютой он может распорядиться как хочет: оставить в кошельке либо отправить прямиком на криптовалютную биржу, включившись в торги.

Процесс майнинга достаточно протяженный во времени, и короче он не становится. На рост числа майнеров криптовалюта реагирует увеличением сложности алгоритма. Кроме того, она очень волатильна. Тем не менее получение определенного количества валюты через постоянные промежутки времени позволяет майнеру хеджировать риски.

Для продвинутых

Одной покупкой оборудования здесь не обойдешься, майнинг — развлечение не для обывателей. Добыча криптовалют требует и технической подготовки, и определенных навыков по поддержанию работы.

"Лучше не связываться с майнерством, не будучи техническим специалистом, а также без привлечения профессионалов", — рекомендует Вадим Валеев.

Он указывает, что, помимо стартовых 200 тысяч рублей инвестиций, содержание небольшой биткоин-фермы потребует ежемесячных затрат на электроэнергию (около трех-пяти тысяч рублей в месяц) и, если площадь не собственная, на аренду.

Ждать ли обвала

Если биткоин вдруг рухнет, последуют ли за ним другие криптовалюты? Эксперты уверяют, что прямой зависимости здесь нет, так как все они — отдельные проекты. "Если биткоин падает к доллару, бывает, что эфир (Ethereum. — Прим. ред.) растет, а бывает, что и падает на новостях. Этот рынок очень сильно реагирует на новости и техническую составляющую проекта", — объясняет Валеев. Таким образом, биткоин может вырасти и на десять тысяч долларов — и на столько же упасть.

Говорить о пузыре на этом рынке, по мнению экспертов, пока не приходится — сейчас блокчейн-стартапы только начинают заявлять о себе, привлекая внимание инвесторов. К тому же многие криптовалюты совсем не "пустышки", как кажется на первый взгляд: они привязаны к конкретным разработкам и уже действующим технологиям.

Например, платежную сеть Mijin разработчиков криптовалюты NEM использует крупнейший трастовый банк Японии SBI Sumishin Net Bank, а технологию, лежащую в основе криптовалюты Ripple, уже протестировали порядка 50 финансовых учреждений в Азии и Европе.