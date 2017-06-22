Эксперт назвал условие для подорожания нефти до $50

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо увеличить объем сокращения добычи еще на 700 тысяч баррелей в день, чтобы нефтяные цены вернулись к 50 долларам за баррель, считает председатель консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki).

По мнению главы FGE, которое приводит агентство Блумберг, Саудовская Аравия является единственной нефтедобывающей страной, которая может существенно сократить добычу "черного золота". "Весьма вероятно", она так и поступит, чтобы поднять цены на нефть, считает он.

"Саудиты могут позволить себе отказаться от 500-600 тысяч баррелей в день", — приводит агентство слова Фешараки. Глава FGE считает, что в случае, если Саудовская Аравия не начнет дополнительные сокращения добычи, нефтяные цены могут опуститься до 40 долларов за баррель или ниже.

По состоянию на 09.01 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13%, до 44,76 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,12% — до 42,48 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В среду министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны-члены ОПЕК могут увеличить объем сокращения добычи нефти. По данным ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, в мае добыча нефти Саудовской Аравии находилась на уровне 9,94 миллиона баррелей в день. Общая добыча картеля составила 32,14 миллиона баррелей в день. Согласно докладу организации, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.