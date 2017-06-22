Эксперт назвал условие для подорожания нефти до $50

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо увеличить объем сокращения добычи еще на 700 тысяч баррелей в день, чтобы нефтяные цены вернулись к 50 долларам за баррель, считает председатель консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki).
"Саудиты могут позволить себе отказаться от 500-600 тысяч баррелей в день", — приводит агентство слова Фешараки. Глава FGE считает, что в случае, если Саудовская Аравия не начнет дополнительные сокращения добычи, нефтяные цены могут опуститься до 40 долларов за баррель или ниже.
По состоянию на 09.01 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13%, до 44,76 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,12% — до 42,48 доллара за баррель.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.