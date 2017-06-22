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Экономика

Конгрессмен: проект о санкциях против РФ составлен с процедурным нарушением

06:3522.06.2017
(обновлено: 06:43 22.06.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Законопроект по санкциями в отношении РФ, одобренный американским сенатом на прошлой неделе, составлен с нарушением процедурных норм, заявил в среду журналистам член палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Проблема в том, что сенат сплоховал", — сказал Маккарти.

Как отметило в данной связи информационное агентство Associated Press, вопрос заключается в том, что, согласно конституции США, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должны рассматриваться в палате представителей. В данном случае законопроект сначала был рассмотрен в сенате, и только после этого был направлен в палату представителей.

Как отметил Маккарти, сенат может "подправить" свой законопроект или же палата представителей может написать собственный документ по санкциям и рассмотреть его. Однако законодатель не предоставил никаких временных рамок, когда это может произойти, а также не уточнил, какие именно пункты нынешнего документа привели к возникновению проблемы.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американский конгресс одобрил на прошлой неделе санкции против России и Ирана. Антироссийские санкции были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.

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