"Северный поток-2" повысит энергобезопасность Европы, считает глава Shell

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Северный поток-2" будет способствовать обеспечению надежных поставок газа, повысит энергобезопасность Европы, заявил глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Shell наряду с Engie, OMV, Uniper и Wintershall является партнером "Газпрома" по реализации проекта "Северный поток-2".

"С точки зрения Shell, проект "Северный поток-2" будет способствовать надежным поставкам газа в Северную Европу, повысит энергетическую безопасность Европы, и этот проект будет реализовываться на благо всех сторон", — сказал глава компании.

В начале встречи Путин сообщил, что хочет обсудить с планы по дальнейшей работе Shell в РФ. "Компания представлена в России очень широко. И мы имеем очень хорошие хорошие перспективы и большие планы. Обсудим с Вами", — сказал Путин.

"Мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего будущего в России. В последнее время у нас в России был ряд достижений. В частности, подписали соглашение финансирования проекта "Северный поток-2", — сказал, в свою очередь, глава Shell.