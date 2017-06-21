"Роснефть" продолжит работать с партнерами в Венесуэле, заявил Сечин

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Роснефть" продолжит работать с коллегами из Венесуэлы, сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"Мы будем продолжать работать с Венесуэлой в любом случае. Будем поддерживать нашу работу с нашими партнерами в Венесуэле. Мы очень ценим эту работу и никогда из Венесуэлы не уйдем", — сказал Сечин, отвечая на вопрос журналиста из Венесуэлы о том, продолжит ли "Роснефть" кооперацию с Венесуэлой в сложные для страны времена.

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA участвуют в нескольких совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле. Это, в частности, проекты PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.

Добыча нефти на проектах российской компании в Венесуэле в 2016 году составила 8,4 миллиона тонн, в доле "Роснефти" — 2,67 миллиона тонн. "Роснефть" в начале июня сообщала, что в соответствии с планами по бурению и развитию проектов рассчитывает на пятикратное увеличение добычи нефти в Венесуэле в ближайшие 10 лет – до 12,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты против политики правительства и намерения провести учредительное собрание. Число погибших, по последним данным, превысило 70 человек.