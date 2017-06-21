Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Цены на нефть перешли к росту днем после снижения в ходе утренних торгов, поскольку инвесторы ожидают публикации данных статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.00 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,13%, до 46,08 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,18% — до 43,56 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены снижались на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно глобального переизбытка сырья на рынке.

Данные Минэнерго США о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, снизились на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% — до 509,39 миллиона баррелей.

В то же время участники рынка отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США. Согласно отчету API, запасы нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 2,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего снижения запасов — на 2,1 миллиона. Запасы бензина выросли на 346 тысяч баррелей, а дистиллятов — на 1,8 миллиона баррелей.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит газета The Wall Street Journal, заявили, что инвесторы не стали более оптимистичными после публикации данных о снижении запасов нефти. Вместо этого, "рынок в настоящее время сосредоточен преимущественно на данных по запасам бензина в США, которые в последнее время, как правило, разочаровывают", считают аналитики.