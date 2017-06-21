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Экономика

Торгпред России в Австрии раскритиковал расширение санкций США

Сюжет:
Санкции в отношении России (5990)
15:0321.06.2017
(обновлено: 15:14 21.06.2017)
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© Fotolia / KkolosovДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Инициатива по введению США новых санкций в отношении России, которые могут затронуть европейские компании, с Европой явно не была согласована; ни РФ, ни ЕС не желают допустить вмешательства в их взаимоотношения, заявил в среду РИА Новости торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Zack Gibson
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Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн на днях выпустили заявление, где осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США", отмечается в заявлении. Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель поддерживает заявление Габриэля и Керна.

Не согласовали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"С учетом того, как не только Австрия, но и представители европейского сообщества отреагировали на инициативу американцев, она явно была с ними не скоординирована. Поэтому сейчас рано говорить о том, как санкции в той или иной отрасли‎ повлияют на взаимоотношения", — считает Потемкин.

Он отметил, что Россию в настоящее время, прежде всего, интересуют взаимоотношения с Европой. "Общими стараниями наших американских партнеров отношения с США очень сильно (испортились – ред.), во многих отраслях фактически сошли на нет, и спасать что-то очень трудно. А вот европейские деловые связи у нас не только не свернулись после первых двух лет (работы после введения санкций – ред.), но и мы видим по примеру российско-австрийского товарооборота первую позитивную динамику в развитии наших взаимоотношений", — сказал собеседник агентства.

По его информации, российская статистика показывает рост на 25% товарооборота между РФ и Австрией за первые четыре месяца с начала года после некоторого спада за предыдущие годы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Но важны даже не сами цифры, а то, что после перманентной ежеквартальной отрицательной динамики‎ мы сейчас видим, что есть тенденция к восстановлению. Конечно, есть лидеры — крупные проекты, определяющие общие настроение, такие как "Северный поток-2", сотрудничество в области гидроэнергетики, сфера туризма играет большую роль. И везде только позитивное отношение", — добавил торгпред.

Кроме того, по его словам, на фоне небольшого спада общей статистики Австрии по туризму за первый квартал текущего года отмечается рост на 15% поездок российских туристов в альпийскую республику и на 10% выросло число ночевок.

"Так что все усилия в области проектов и развития туризма начинают сказываться и очень не хотелось бы, чтобы влезли какие-то "ястребиные" политические силы, которые сломали бы эту тенденцию. Но европейцы этого также не хотят, и это очень нас ободряет", — заключил Потемкин.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

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© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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