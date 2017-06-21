Subaru отзывает в России более 24 тысяч машин Impreza и Forester

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель Subaru на российском рынке ООО "Субару Мотор" отзывает в РФ 24,48 тысячи автомобилей Impreza и Forester из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года.

"Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной компании, чтобы исключить любую возможность дефекта.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что на транспортных средствах будет проведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.