Subaru отзывает в России более 24 тысяч машин Impreza и Forester

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель Subaru на российском рынке ООО "Субару Мотор" отзывает в РФ 24,48 тысячи автомобилей Impreza и Forester из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года.
Отмечается, что связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной компании, чтобы исключить любую возможность дефекта.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Отмечается, что на транспортных средствах будет проведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.