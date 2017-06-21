Госдума приняла закон об увеличении территории свободного порта Владивосток

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предусматривает включение Углегорского городского округа Сахалинской области в состав территорий свободного порта Владивосток.

Данное нововведение было внесено в качестве поправки к закону во втором чтении.

Кроме того, документ предусматривает переименование городского округа Корсаковского Сахалинской области в "Корсаковский городской округ".

Законопроект подготовлен в целях единообразного употребления в законе "О свободном порте Владивосток" наименования муниципального образования Сахалинской области в соответствии с его официальным наименованием, изложенным в уставе этого муниципального образования, говорится в пояснительной записке к закону.