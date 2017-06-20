Россия готова наращивать товарооборот с Францией, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова наращивать товарооборот с Францией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров во вторник в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"В прошлом году после резкого падения товарооборот показал резкую тенденцию к росту, эта тенденция продолжилась и в первые месяцы нынешнего года. Договорились способствовать дальнейшим усилиям в этом направлении, тем более, что со стороны бизнеса ощущается устойчивый интерес к дальнейшему взаимодействию", — сказал Лавров.