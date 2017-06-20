Крупные российские банки не видят роста выдач фальшивых купюр в банкоматах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские крупнейшие банки не замечают роста выдач фальшивых купюр в банкоматах, это явление, скорее, может наблюдаться в ряде небольших региональных банках, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский во вторник заявил, что Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств. Ранее Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ужесточить ответственность за изготовление фальшивых банкнот и монет. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за изготовление предметов, имеющих существенное сходство с денежными знаками Банка России.

"Розничный бизнес банка ВТБ и "ВТБ 24" не фиксируют роста попадания фальшивых купюр в устройства самообслуживания. Данные случаи единичны", — заявили в пресс-службе ВТБ.

Главное — защита

В случае с операциями выдачи наличных не имеет значение, дорогой банкомат или дешевый, новый или старый. Банкомат выдает только те купюры, которые были в него заложены в кассовом центре", — отмечает директор департамента платежных сервисов и систем банка "Открытие" Александр Дынин.

Исключение — банкоматы с так называемым замкнутым оборотом наличности, которые выдают клиентам средства, ранее внесенные другими пользователями, отмечает он. Теоретически возможна ситуация, когда фальшивая банкнота будет принята банкоматом, а затем возвращена в оборот, но такая вероятность мала ввиду самых жестких требований к валидаторам таких банкоматов, предъявляемых регулятором при сертификации, уточняет Дынин.

"Что касается банка "Открытие", мы не отмечаем всплеска описанных случаев, такие обращения крайне редки", — также сообщил он.

В "Почта банке" группы ВТБ не было зафиксировано ни одного случая приема банкоматом фальшивых купюр, сообщила член правления, операционный директор "Почта банка" Елена Мохначева. "Все наши банкоматы, парк которых насчитывает более 3300 устройств, оборудованы современными модулями распознавания банкнот. В соответствии с требованиями регулятора они проверяют не менее четырех машиночитаемых защитных признаков и сертифицированы ЦБ РФ", — подчёркивает Мохначева.

"В наших банках разработана и внедрена система управления и минимизации убытков от данного типа мошенничества. При выявлении случаев приема сомнительных купюр мы удаленно отключаем функцию внесения купюр данного номинала в устройствах самообслуживания определенного модельного ряда в конкретном регионе", — заверили в ВТБ.

В таких случаях также сомнительные купюры из МВД передаются вендорам (компаниям, которые выпускают, устанавливают или обслуживают банкоматы) для производства шаблона валюты, и он готовит новый шаблон валют, включая в него защиту от приема новых сомнительных купюр, а подготовленный шаблон удаленно загружается на все устройства самообслуживания ВТБ и "ВТБ 24" данного производителя, при этом банк удаленно включает функцию внесения купюр, которую ранее отключил, конкретизировали в ВТБ.

Такая схема применяется также при выявлении сомнительных купюр в банкоматах других банков, добавили в пресс-службе ВТБ.

Выдача фальшивых банкнот в банкоматах Россельхозбанка к настоящему моменту не зафиксирована, заявили также в пресс-службе банка.

"На устройствах самообслуживания банка оперативно и своевременно устанавливаются последние версии программного обеспечения и шаблонов валют модулей приема наличных. Для сокращения объема выдач банкоматами фальшивых купюр РСХБ рекомендует своевременно устанавливать все обновления программного обеспечения, которые выпускают производители устройств самообслуживания, прошедших испытание в Банке России и рекомендованных для применения кредитными организациями", — добавили в Россельхозбанке.

Быть начеку

Фальшивки, выявленные банками в прошлом году, радикально отличаются от нынешних, они постоянно обновляются и датчики в банкоматах для определения фальшивой купюры не может уже распознавать новые фальшивые купюры, сообщил глава управления по развитию систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин.

Модели банкоматов и программное обеспечение, которые несколько лет назад устанавливались против фальшивомонетчиков, уже можно считать устаревшими, указывает он.

Обновление программного обеспечения и установка новых банкоматов являются для банков большими расходами, поэтому крупные банки, в том числе и Альфа-банк, могут позволить себе подобные расходы и в обязательном порядке обновляют свою банкоматную сеть постоянно, чтобы свести к минимуму возможность снятия или внесения клиентом фальшивой купюры, замечает Дарешин.

При этом многие небольшие или региональные банки все еще имеют частично устаревшие банкоматы в наличии, предупреждает он.

"Некоторые возможности банкоматов недолговечны – точность датчиков, их количество и характеристики, их надо обновлять, но все это недешево. Поэтому небольшие банки, естественно, имеют парк относительно устаревших устройств, не удовлетворяющих текущим требованиям регулятора", — уточняет Дарешин.