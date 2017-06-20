МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова отметила повышение эффективности расходов бюджетных средств.

"Я должна сказать, что здесь (в сфере эффективности расходов и улучшении администрирования доходов — ред.) происходят позитивные изменения, может быть, они недостаточно и не так всеобъемлющи, как нам бы хотелось", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия 24".

Голикова напомнила, что по итогам проверки Счетной палатой исполнения бюджета 2014 года президент РФ в августе 2015 года дал поручение по улучшению эффективности работы с доходами и расходами бюджета.

"Правительство приняло ряд мер, там было в этом поручении порядка 16 пунктов, 11 пунктов пока еще находятся на контроле. Достаточно чувствительные, и, наверное, самые емкие с точки зрения неэффективности, которые тогда были озвучены, — это использование средств на инвестиции в широком смысле этого слова (объемы незавершенного строительства, эффективность исполнения федеральной адресной инвестиционной программы) и, безусловно, глобальная эффективность использования расходов, то есть отработка тех объемов, которые уходят в экономику как государственные средства", — сказала Голикова, отметив, что по этим двум направлениям усилия пока не увенчались успехом.

Она напомнила, что был внедрен механизм казначейского сопровождения госконтрактов, однако оно пока еще полноценно не заработало. Говоря об инвестициях, она добавила, что по итогам 2016 года кассовое исполнение расходов по ФАИП составило 90,8% — самый низкий процент с 2008 года.