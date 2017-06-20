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Экономика

"Вертолеты России" в 2017 году подписали контракты на 18,2 млрд рублей

20:0120.06.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском краеВертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 20 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" за первое полугодие 2017 года подписал контракты на поставку 32 вертолетов общей суммой 18,2 миллиарда рублей, заявил журналистам во вторник в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Вертолет Ка-52К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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"С начала года подписаны контрактные документы на поставку 32 вертолетов на общую сумму 18,2 миллиарда рублей. Но мы видим, что это только начало нашей работы. Переговоры идут постоянно по всем направлениям", — сказал он.

Богинский отметил, что если в 2016 году холдинг столкнулся с некоторым спадом финансовых показателей, связанным с общим кризисом на мировом рынке вертолетостроения, то на протяжении 2017 года компания демонстрирует положительную динамику.

"Сегодня, видя, что холдинг "Вертолеты России" без срывов выполняет все свои контрактные обязательства и не испытывает финансовых затруднений, многие наши иностранные партнеры значительно активизировались. В результате наш портфель заказов с конца 2016 года стабилизировался на уровне порядка 400 вертолетов, что обеспечивает загрузку холдинга на два года", — сказал гендиректор "Вертолетов России".

Международный авиасалон "Ле Бурже-2017"
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНаиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale F3 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Наиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российских компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.Макет российского пассажирского самолета МС-21 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российских компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.Военная амуниция на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже-2017".Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранцузский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника "Мистраль".Французский переносной зенитно-ракетный комплекс на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Французский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника "Мистраль".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЕвропейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже-2017".Ракета-носитель на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДелегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.Президент ПАО Корпорация Иркут Олег Демченко на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Делегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017".Самолет Airbus A 380 на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЧастный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.Самолет на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Частный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкУкраина на авиасалоне представила турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.Турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132 D на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Украина на авиасалоне представила турбовинтовой многоцелевой транспортный самолёт Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже-2017".Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже-2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.Военно-транспортный самолёт Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.Кабина авиасимулятора на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Кабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранко-германский консорциумом Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.Вертолет Mistral Missile на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Франко-германский консорциумом Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.
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