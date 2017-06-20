"Вертолеты России" в 2017 году подписали контракты на 18,2 млрд рублей

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 20 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" за первое полугодие 2017 года подписал контракты на поставку 32 вертолетов общей суммой 18,2 миллиарда рублей, заявил журналистам во вторник в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"С начала года подписаны контрактные документы на поставку 32 вертолетов на общую сумму 18,2 миллиарда рублей. Но мы видим, что это только начало нашей работы. Переговоры идут постоянно по всем направлениям", — сказал он.

Богинский отметил, что если в 2016 году холдинг столкнулся с некоторым спадом финансовых показателей, связанным с общим кризисом на мировом рынке вертолетостроения, то на протяжении 2017 года компания демонстрирует положительную динамику.

"Сегодня, видя, что холдинг "Вертолеты России" без срывов выполняет все свои контрактные обязательства и не испытывает финансовых затруднений, многие наши иностранные партнеры значительно активизировались. В результате наш портфель заказов с конца 2016 года стабилизировался на уровне порядка 400 вертолетов, что обеспечивает загрузку холдинга на два года", — сказал гендиректор "Вертолетов России".