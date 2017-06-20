"Вертолеты России" в 2017 году планируют рост портфеля заказов до 500 машин

Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 20 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует к концу 2017 года нарастить портфель заказов до 500 машин, заявил журналистам во вторник в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор компании Андрей Богинский.

На сегодняшний день портфель заказов холдинга составляет порядка 400 вертолетов.

"До конца года мы планируем увеличить портфель заказов приблизительно до 500 вертолетов и вернуться к показателям 2014-2015 годов", — сказал Богинский.

Помимо российского заказчика гендиректор компании отметил, что стабильный интерес к отечественным вертолетам проявляют Индия, Китай, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и другие страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.