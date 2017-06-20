"Вертолеты России" в 2017 году планируют рост портфеля заказов до 500 машин
ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 20 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует к концу 2017 года нарастить портфель заказов до 500 машин, заявил журналистам во вторник в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор компании Андрей Богинский.
На сегодняшний день портфель заказов холдинга составляет порядка 400 вертолетов.
"До конца года мы планируем увеличить портфель заказов приблизительно до 500 вертолетов и вернуться к показателям 2014-2015 годов", — сказал Богинский.
Помимо российского заказчика гендиректор компании отметил, что стабильный интерес к отечественным вертолетам проявляют Индия, Китай, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и другие страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Наиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки - Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.
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