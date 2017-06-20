Nord Stream 2: призыв к санкциям по проекту скрывает коммерческие интересы

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Призывы "Нафтогаза Украины" ввести санкции в отношении компаний, оказывающих помощь России в реализации проекта "Северный поток-2", основываются на коммерческих интересах, скрытых за тактикой политического запугивания, заявил РИА Новости официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор "Северного потока-2") Йенс Мюллер.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против компаний, которые могут помочь РФ реализовать проект "Северный поток-2". Украина выступает против этого газопровода, опасаясь за перспективы транзита газа через свою территорию с его вводом в строй.

"В этом споре коммерческие интересы скрыты за тактикой политического запугивания. Коммерческая конкуренция должна основываться на равноправном партнерстве, а не подталкивании "Северного потока-2" к другим правилам, отличным от тех, которым подчинялись все аналогичные проекты", — заявил Мюллер. Он отметил, что "Северный поток-2" — это конкурентоспособный вклад в энергобезопасность Европы, приносящий пользу ее потребителям".

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации. При этом правительство ФРГ, в которую приходит проект газопровода, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом.