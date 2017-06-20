Новый самолет МС-21 должен совершить еще 30-40 полетов в рамках испытаний

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 20 июн – РИА Новости. Новый российский пассажирский лайнер МС-21-300 должен совершить 30-40 полетов для подтверждения заявленных характеристик в рамках заводских испытаний, сообщил президент "Иркута" (разработчик и производитель самолета, входит в ОАК) Олег Демченко.

"Мы должны сделать порядка 30-40 полетов для того, чтобы подтвердить все заводские испытания. В октябре мы закончим заводские испытания и начинаем проводить сертификационные испытания", — сказал он журналистам.

Получение сертификата типа для лайнера в России запланировано на 2019 год, сертификата EASA — на 2020 год.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. Второй полет состоялся 14 июня, в ходе него определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий полет в рамках летных испытаний прошел 15 июня, а четвертый – с убранными шасси – 19 июня.