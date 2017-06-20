В Верхневолжье модернизируют кожевенный завод за 334 млн рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Проект по запуску новой линии финишной отделки и модернизации кожевенного завода в Осташкове Тверской области запустят в 2020 году, сумма инвестиций составит порядка 334 миллионоврублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя. © РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Тверская область в I квартале ежемесячно увеличивала объемы строительства

Глава области во вторник вместе с замминистром промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым посетили АО "Верхневолжский кожевенный завод" в Осташкове. Евтухов отметил высокий уровень организации производственных процессов: современное оборудование, грамотный подбор персонала.

"По качеству изделия вы готовы конкурировать с российскими и западными образцами. У завода хорошие перспективы для работы с крупнейшими потребителями кожевенного сырья в нашей стране и за рубежом: компаниями автопрома, мебельными фабриками и другими. Для этого необходимо получить соответствующий сертификат. Знаю, что предприятие уже находится в процессе реализации этого проекта", — сказал Евтухов, слова которого процитировали в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор региона в свою очередь подчеркнул, что задача области — содействовать повышениюконкурентоспособности предприятия.

"На заводе трудится профессиональный коллектив, закуплено хорошее оборудование, выпускается широкая линейка продукции. Готовы посмотреть дополнительные меры поддержки, в том числе по оказанию помощи в реализации продукции и приобретении сырья", — сказал Руденя.

По его словам, поддержка может быть оказана через активы регионального фонда развития промышленности, который создан в Тверской области.

"Через фонд бизнес может получать льготные займы под 5% годовых. В областном бюджете на эти цели в 2017 году предусмотрены 48,3 миллиона рублей. В 2020 году планируется запустить новую линию финишной отделки, а также выполнить модернизацию оборудования кожевенного производства. Верхневолжский кожевенный завод получил в Минпромторге РФ субсидию на возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, в размере 21,3 миллиона рублей", — сказал Руденя.

Он добавил, что на предприятии трудятся более тысячи человек, завод ежегодно перечисляет около 160 миллионов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Предприятие участвует в решении социальных вопросов. Так, в 2016 году был реализован проект по модернизации котельной, которая является источником тепловой энергии как для завода, так и для Осташкова. Стоимость проекта составила 74 миллиона рублей.

Другие новости региона читайте здесь