Сбербанк планирует осенью запустить дроны для перевозки денег

СУЗДАЛЬ (Владимирская обл), 20 июн — РИА Новости. Сбербанк планирует осенью запустить дроны грузоподъемностью до 50 килограммов для перевозок денежных средств, сообщил зампред крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Мы осенью планируем выйти на грузоподъемность до 50 килограмм", — сказал Кузнецов в ходе III международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

Банк в июне в рамках пилотного проекта впервые испытал спецдрон для доставки наличных денег. Кузнецов рассказал журналистам, что полет спецдрона прошел успешно, но в промышленной эксплуатации планируется использовать другой дрон — большего размера. Он уточнил, что Сбербанк пока не закупал летательные аппараты, и лишь занимается исследованием этой области.

По словам Кузнецова, на внедрение дронов Сбербанку потребуется от 3 до 6 месяцев. "На внедрение нам понадобится очень короткое время. Мы продвинулись достаточно далеко вперед. Вопрос внедрения может составлять от 3 до 6 месяцев", — сказал зампред Сбербанка.