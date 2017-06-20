Спиннер возглавил топ запросов на AliExpress

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ставшая очень популярной в последние несколько месяцев игрушка-тренажер для пальцев "спиннер" возглавила топ запросов на китайской торговой площадке AliExpres, в мае и июне пользователи искали спиннер более 3 миллионов раз, сообщает компания.

"Взрывной рост популярности спиннера начался в марте этого года, на сегодняшний день на AliExpress зарегистрировано больше 3 тысяч продавцов спиннеров, а средняя цена устройства варьируется в районе 200-300 рублей, Россия – второй по объёму рынок спиннеров, первое место занимают США", — сообщает компания.

На втором месте по поисковым запросам среди пользователей сайта – бренд Xiaomi, покупатели ищут смартфоны Mi5. Также покупатели стали уделять повышенное сезонное внимание и летним товарам — на третьем месте по запросам "купальник". Четвёртое и пятое места разделили "наушники" и "часы".

Тренды прошлых летних сезонов – "гироскутер" и "дрон" — не вошли даже в топ-20.

"Продавцы на AliExpress очень оперативно реагируют на все тренды, мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остаётся одним из определяющих рынков для AliExpress и мы очень внимательно следим за спросом здесь", — отмечает Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.