Киев списал $3,1 млн дивидендов "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украина завершила списание 80,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов) дивидендов компании "Газтранзит" в счет погашения антимонопольного штрафа "Газпрома", сообщил глава Минюста страны Павел Петренко.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Хозяйственный суд Киева на минувшей неделе разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом.

"По состоянию на сегодняшний день с "Газпрома" в пользу госбюджета взыскано 80 миллионов 800 тысяч гривен — это те средства, которые были выявлены на территории Украины как такие, что принадлежат данной компании в виде дивидендов от третьих лиц. Минюст арестовал данные средства и на данный момент процесс взыскания их в госбюджет завершен", — сказал Петренко на брифинге во вторник.