Костин рассказал, как возможные санкции США влияют на размещение евробондов

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости. Возможное введение санкций США по суверенному долгу РФ влияет на текущее размещение евробондов скорее в положительную сторону, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.

"Пока они (новые возможные санкции США – ред.) влияют даже, наверное, в положительную сторону. Потому что многие считают, что если будут введены какие-то санкции против суверенных бумаг, то нынешние бумаги, может быть, даже дополнительно будут востребованы", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

Минфин России планирует во вторник разместить два транша евробондов в долларах на 10 и 30 лет. Ориентир доходности по 10-летним бумагам — около 4,25%, по 30-летним — около 5,25%. Спрос приближается к 6 миллиардам долларов, сообщил ранее источник РИА Новости в банковских кругах.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".