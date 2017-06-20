В ЕР предложили поправки в Налоговый кодекс для поддержки социальных НКО

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн — РИА Новости. "Единая Россия" предлагает разработать поправки в Налоговый кодекс РФ, стимулирующие работу социально ориентированных НКО, сказал первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

"Социально ориентированные некоммерческие организации, которые занимаются крайне важными вопросами – предоставлением услуг в области медицины, образования, социальной сферы, нуждаются в поддержке. В том числе и со стороны государства. Вот почему необходимо на законодательном уровне установить возможность применения нулевой налоговой ставки на прибыль тех организаций, чей доход от предоставления социальных, медицинских и образовательных услуг составляет не менее 90% от общего объема. Для этого потребуется внести изменения в Налоговый кодекс", — сказал Вяткин на XV Гражданском форуме Ярославской области при участии "Единой России".

XV Гражданский форум Ярославской области при участии "Единой России" проходит во вторник в Ярославле. Участие в нем принимают порядка 800 человек.