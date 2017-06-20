В Казначействе рассказали о закупках иностранной валюты для бюджета

ШАНХАЙ, 20 июн — РИА Новости. Федеральное казначейство РФ намерено в 2017 году закупить для текущих нужд бюджета валюту на 2-3 миллиарда долларов, приобретая ежемесячно на 200-300 миллионов долларов, рассказал журналистам глава казначейства РФ Роман Артюхин.

"У нас есть кассовый план, он обусловлен объёмом валютных операций. Что касается объемов, то в месяц где-то 200-300 миллионов долларов. Примерно 2-3 миллиарда весь год", — сказал он, отвечая на вопрос об объёмах покупок валюты для нужд бюджета на текущий год.

Ранее Артюхин говорил, что в марте текущего года Казначейство приобрело для бюджетных нужд около 500 миллионов долларов. У ведомства сейчас нет возможности выходить на рынок с такими операциями напрямую, валюта для казны приобретается у ЦБ. Влияния на курс рубля эти операции не оказывают, поскольку ЦБ не "зеркалил" их на рынке, к тому же объёмы операций незначительны для рынка.

Артюхин также сообщил, что Казначейство по-прежнему намерено начать в 2018 году прямые закупки валюты без участия Центробанка. По словам Артюхина, речь идет как о покупках валюты для текущих нужд бюджета, так и об операциях для пополнения Резервного фонда. Он подчеркнул, что для этого необходимо принять ряд изменений в законодательство, а сами операции должны быть предсказуемыми и прозрачными.

"Мы подготовили пакет поправок в законы. Ещё не все наши поправки обсуждены, потому что это потребует серьёзных изменений. В том числе закона об инсайде и получения нового статуса. Мы обсуждаем эти поправки вместе с Минфином и Центральным банком", — сказал он. Казначейство, по его словам, планирует подготовить и внести эти поправки в Госдуму в осеннюю сессию.

Кроме того, новый порядок потребует внесения изменений в закон о бюджете, поскольку Казначейству придется платить за использование инфраструктуры. "Объёмы (комиссии — ред) небольшие, но они должны быть. Это комиссионные сборы за сделки", — пояснил Артюхин.

Сейчас операции по покупке валюты, которые Минфин проводит через ЦБ, бесплатны для бюджета.