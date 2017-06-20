"Лукойл" оценил инвестиции в нефтяной блок в Мексике

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Объем инвестиций со стороны "Лукойла" в разработку нефтяного блока, выигранного на тендере в Мексике, оценивается в размере не менее 50 миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава представительства в Мексике LUKOIL International Павел Супрунов.

Дочерняя компания российского "Лукойла" LUKOIL International Upstream Holding в понедельник стала победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте, площадь его составляет 521 квадратный километр.

"Пока речь идет об одной скважине, проект носит геологоразведочный характер, и о добыче пока речи нет. Мы оцениваем инвестиции в размере не менее 50 миллионов долларов", — сказал Супрунов.

По словам главы представительства, на подписание контракта есть 90 дней. "С завтрашнего дня (вторника) мы начнем работу с государственными органами Мексики по этому вопросу", — сказал Супрунов. Он отметил, что точная дата начала работ пока не определена, но это будет после 2017 года.

"Мы будем продолжать участвовать (в тендерах), так как Мексика обладает большим потенциалом. Уже объявлен ряд тендеров, будем анализировать, но пока решения (о дальнейших конкурсах) у нас нет", — заметил Супрунов.