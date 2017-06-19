FT рассказала, как санкции США и ЕС дали европейским компаниям преимущество

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. После введения санкций американские нефтяные компании покинули российский рынок, в то время как европейские находят возможность продолжать сотрудничество с Россией, пишет Financial Times.

Это происходит благодаря различиям в законодательстве США и ЕС, пояснила изданию бывший сотрудник министерства финансов США Элизабет Розенберг. Так, если американская компания ExxonMobil остановила ведение совместных с Россией проектов, воздействие санкций на европейские компании оказалось менее серьезным, в частности, из-за позиции регулирующих органов в Брюсселе.

В ЕС выполнение санкций возложено на отдельные страны, что создает возможности для обхода ограничений. В США же этим централизованно занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в структуре министерства финансов страны. "Европейские компании считают, и, возможно, обоснованно, что санкции ЕС обеспечивают им большую свободу действий", — цитирует Financial Times юриста Роберта Вольтерру.

В частности, на Петербургском международном экономическом форуме присутствовали представители руководства таких европейских фирм, как Total, BP, Royal Dutch Shell и американской ExxonMobil, однако если многие компании из ЕС заключили новые сделки или договорились о развитии существующих проектов в России, то ExxonMobil не получила ничего, подчеркивают авторы.

Предложенное в Вашингтоне усиление антироссийских санкций уже вызвало негативную реакцию в странах ЕС, в частности, в Германии. Более того, если эти санкции вступят в силу, невыгодное положение ExxonMobil по отношению к европейским конкурентам только усилится, резюмируют авторы.