Суд утвердил мировое соглашение Альфа-банка и "Пересвета"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и банком "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, в споре на 10,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
В свою очередь Альфа-банк распространил пресс-релиз об этом судебном решении, так изложив суть мировой: "банк "Пересвет" выкупает у Альфа-банка активы (векселя), не реализованные на рынке при закрытии сделок, по стоимости, которая была определена в ходе независимой оценки на дату прекращения обязательств между сторонами". "Остальные аспекты прекращения сделок не вызвали разногласий между сторонами. Таким образом, ситуация разрешилась на взаимоприемлемых условиях", — отмечает Альфа-банк.
Иск подавал "Пересвет", представитель которого ранее пояснял, что банки в 2015 году заключили форвардные сделки на покупку ценных бумаг, в том числе векселей, облигаций и еврооблигаций российских компаний. По условиям договора, "Пересвет" на двух открытых для него в Альфа-банке счетах разместил обеспечительный депозит в общем размере 5,6 миллиарда рублей, а Альфа-банк осуществил покупку для истца ценных бумаг за счет предоставленного истцу кредита.
ЦБ с 21 октября прошлого года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. В апреле же 2017 года ЦБ объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составил 66,7 миллиарда рублей.