Суд утвердил мировое соглашение Альфа-банка и "Пересвета"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и банком "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, в споре на 10,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"В данной редакции утверждается мировое соглашение,… суд прекращает производство по делу", — огласил решение судья.

В свою очередь Альфа-банк распространил пресс-релиз об этом судебном решении, так изложив суть мировой: "банк "Пересвет" выкупает у Альфа-банка активы (векселя), не реализованные на рынке при закрытии сделок, по стоимости, которая была определена в ходе независимой оценки на дату прекращения обязательств между сторонами". "Остальные аспекты прекращения сделок не вызвали разногласий между сторонами. Таким образом, ситуация разрешилась на взаимоприемлемых условиях", — отмечает Альфа-банк.

Иск подавал "Пересвет", представитель которого ранее пояснял, что банки в 2015 году заключили форвардные сделки на покупку ценных бумаг, в том числе векселей, облигаций и еврооблигаций российских компаний. По условиям договора, "Пересвет" на двух открытых для него в Альфа-банке счетах разместил обеспечительный депозит в общем размере 5,6 миллиарда рублей, а Альфа-банк осуществил покупку для истца ценных бумаг за счет предоставленного истцу кредита.

По словам представителя "Пересвета", 20 октября 2016 года ответчик потребовал исполнить форвардные сделки, однако истец не мог этого сделать, так как в отношении него Центробанком был введен мораторий на погашение требований кредиторов. После этого Альфа-банк продал приобретенные для "Пересвета" ценные бумаги и списал с его счетов обеспечительный депозит. В своем иске "Пересвет" требовал признать сделки недействительными и взыскать с Альфа-банка денежные средства в размере списанного депозита, стоимости ценных бумаг и процентов за пользование чужими средствами.

ЦБ с 21 октября прошлого года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. В апреле же 2017 года ЦБ объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составил 66,7 миллиарда рублей.