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Экономика

Эксперт: виртуальные купюры вытеснят классические через 20 лет

16:1119.06.2017
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© Fotolia / leungchopanОплата банковской картойОплата банковской картой
© Fotolia / leungchopan

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Объем операций, производимых физическими лицами с использованием платежных банковских карт, растет в России впечатляющими темпами. Только за последние пять лет число таких операций удвоилось. Тем временем покупки и продажи, осуществляемые при помощи традиционных банкнот и монет, теряют популярность. Если в начале 2012 года доля операций по снятию наличных средств равнялась 84%, то к концу 2016 года она составила всего 65,6%.

Охлаждение россиян к "живой валюте" эксперты объясняют снижением уровня инфляции, резким ростом количества бонусных программ, стимулирующих безналичные расчеты в торговых точках, а также снижением рисков потери средств при хакерских атаках на счета клиентов.

По мнению заведующего лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков, доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, "через 20 лет налично-денежное обращение будет архаикой".

"Сегодня все больше сограждан рассчитываются за товары и услуги с помощью телефонов, а также таких систем, как Apple Pay и Samsung Pay. Появляются криптовалюты – так называемые "цифровые деньги". Недалеко время, когда осуществить подобную операцию по отпечатку пальцев или по сетчатке глаза станет еще проще и быстрее", – заявил эксперт РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока еще привычные купюры будут вытеснены из обращения электронными деньгами так же закономерно, как "в свое время золотые и серебряные монеты были вытеснены денежными знаками".

Комментируя рост доверия покупателей к электронным формам денежного обращения, спикер констатировал, что "Банк России как эмитент именно наличных денег теперь не столь популярен".

Постепенный рост доли безналичных расчетов в потребительских платежах – мировая тенденция, напоминает доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков. "Причем, если в России эта доля составляет порядка 14–16%, то в ряде ведущих стран уже достигает 60%", – отметил он.

Собеседник агентства связал распространение моды на виртуальные банки, прежде всего, с "их относительной дешевизной по сравнению с традиционными банковскими продуктами".

По его словам, переход на электронные расчеты позволяет государству минимизировать издержки, связанные с организацией наличного денежного обращения. "К примеру, в США порядка 6–8% ВВП приходится на расходы, связанные с печатанием, обработкой, хранением и перевозкой наличных денежных средств. Думаю, что в России эти затраты поменьше, но не слишком", – конкретизировал спикер.

Стенд национальной платёжной карты мир на Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карты "Мир" к концу 2020 года получат не меньше 65 миллионов россиян
Он напомнил, что в настоящее время идет активное развитие национальной платежной системы. И, в частности, Национальной системы платежных карт, которая эмитирует карту "Мир". "На нее переводятся и государственные служащие, к данному соглашению присоединяются многие банки", – подчеркнул эксперт. "С другой стороны, и люди тоже начинают понимать, что деньги с карты можно не только снять, но и ею расплачиваться, получая бонусы и экономя в расходах", – полагает он.

Выразив сожаление, что в России процесс развития и роста платежной инфраструктуры "больше относится к крупным городам", спикер заявил, что распространение новых технологий в более удаленных от таких центров местностях, включая сельские, это перспектива будущего.

В то же время он скептически отозвался о возможности "полного" перехода на безналичные операции внутри страны. "Даже самые развитые экономики никогда не откажутся от наличности. Такие планы создают, в том числе, психологические сложности", – считает он.

"Если вы платите наличными, то плотнее контролируете свои расходы. А при автоматическом списании денег вы их не видите, то есть, у вас не появляется ощущения их отчуждения. А это может приводить к излишним расходам, а то и влезанию в долги", – поделился собеседник агентства. Он добавил, что изъятие из обращения традиционных банкнот создает проблему для туристов. "Для производства мелких расходов вроде чаевых или пожертвований церкви нужны наличные деньги", – пояснил он.

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