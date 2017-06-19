В Саудовской Аравии рассказали о долгосрочных перспективах соглашения ОПЕК+

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Государства-производители нефти не могут контролировать текущие цены на "черное золото", однако соглашение ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) приведет к долгосрочному оздоровлению мирового рынка, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я считаю, что рынок движется в правильном направлении. Однако учитывая избыточные объемы нефти в нефтехранилищах, накопившиеся за последние годы, для наступления эффекта от снижения добычи понадобится время", — сказал министр в опубликованном в понедельник интервью саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

В целом, отметил он, уровень запасов в нефтехранилищах в разных регионах сокращается, однако рынок реагирует на уровень запасов в США, который пока снижается медленнее, чем прогнозировалось. А отвечая на вопрос о причинах падения цен не нефть, несмотря на соглашение о сокращении добычи, он пояснил, что текущая цена складывается из ряда факторов, в том числе неподконтрольных странам-производителям.

"Большинство колебаний на рынке в краткосрочной перспективе являются реакций на ряд факторов, таких как заголовки новостей, которые передают СМИ, прогнозы по добыче от разных источников, которые в итоге могут и не сбываться", — сказал аль-Фалих. Кроме того, на колебания цен могут влиять и действия спекулянтов, указал министр.

Он также подтвердил "беспрецедентный", по его словам, уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти и выступил за создание "постоянных механизмов" регулирования добычи странами ОПЕК и независимыми производителями. "Это (соглашение — ред.) открывает новую эпоху сотрудничества крупнейших производителей нефти как внутри ОПЕК, так и не входящих в организацию, цель которого — сбалансирование рыков. Мы надеемся на развитие постоянных механизмов в будущем", — заключил саудовский министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.