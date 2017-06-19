НСПК пока не видит возможности применения блокчейна по картам "Мир"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт "Мир", пока не видит возможности и необходимости применения технологии блокчейн, сообщил в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев.

"Технология блокчейн интересна, но, как у любой технологии, у нее есть та ниша, в которой она нужна и в которой она не нужна. Я думаю, что сегодня еще нет промышленного применения этой технологии", — сказал он.

Комлев добавил, что с процессинговой точки зрения НСПК недостаточно быстродействия блокчейна.

"Его преимущество — это гарантия фиксации данных и контроля всех изменений данных в хранимой информации, если они меняются. Но у нас пока нет таких задач, которые мы не могли бы решить более эффективно другими средствами", — пояснил он.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

Глава ВЭБа Сергей Горьков в начале июня сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ, что правительственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова в конце 2017 года предложит изменения в законодательство для регулирования в России технологии блокчейн.