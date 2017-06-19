Источник: Россия во вторник разместит евробонды в долларах на 10 и 30 лет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минфин России планирует во вторник разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах, на 10 и 30 лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности 10-летнего транша составляет 4,25-4,5%, 30-летнего — 5,25-5,5%. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее в понедельник заявлял журналистам, что Минфин скоро начнет размещение евробондов на 3 миллиарда долларов и рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего — американцев, несмотря на возможное расширение санкций США против РФ и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.