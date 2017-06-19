Филиппины намерены наращивать импорт газа из России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Манила заинтересована в наращивании импорта газа из РФ, считает российские цены "очень приемлемыми" для себя, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

"Да, такой план существует. Потому что цены для нас очень приемлемые", — сказал Соррета, отвечая на вопрос о возможном намерении Филиппин увеличить объем закупок газа из РФ.

Как отметил посол, его страна добывает небольшое количество газа самостоятельно, однако к 2022 году эти запасы, вероятнее всего, будут исчерпаны.

"Соответственно, нам необходимо развивать инфраструктуру для того, чтобы закупать газ из других стран. Сейчас у нас есть только один порт, который может эффективно отвечать потребностям, связанным с импортом газа", — рассказал высокопоставленный иностранный дипломат.

Кроме того, добавил Соррета, ряд российских компаний намерены инвестировать свои средства "в производство специальных труб и емкостей для хранения и транспортировки природного газа".

Президент Филиппин Родриго Дутерте в преддверии своего майского визита в Москву призывал российский бизнес инвестировать в энергетику страны и участвовать в нефтедобыче.