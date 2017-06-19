ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций (НКО): московской "Фидбэк" и у "Расчетного финансового дома" из Санкт-Петербурга.

По данным регулятора, бизнес "Фидбэка" был практически полностью ориентирован на "теневые" валютно-обменные операции. При этом руководство НКО не реагировало на предупреждения ЦБ, который неоднократно вводил в отношении компании ограничительные меры.

Аналитики Банка России также выявили в "Фидбэке" признаки осуществления операций, которые не отражались в отчетности организации.

В свою очередь, "Расчетный финансовый дом" еще с конца 2016 года ориентировался на проведение сомнительных транзитных операций, отмечает ЦБ. Кроме того, организация нарушала банковское законодательство и нормативные акты Банка России.

В регуляторе отметили, что на момент отзыва лицензии "Фидбэк" занимал 571-е место в банковской системе страны, а "Расчетный финансовый дом" располагался на 570-й строчке рейтинга.