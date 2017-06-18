Российские ОЭЗ подписали с компаниями из Китая соглашение по инвестпроектам

ХАРБИН (Китай), 18 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Российская федеральная управляющая компания "Особые экономические зоны" подписала с китайскими компаниями соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов, заявил журналистам директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами компании Евгений Автушенко.

Подписание состоялось в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

"Между АО "Особые экономические зоны" и китайскими компаниями Jilin Xingrong Food Co. и Harbin Modern Group Co. были подписаны соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань"",- сообщил Автушенко.

Он также рассказал, что в ходе ЭКСПО прошла презентация особых экономических зон России для китайского бизнеса, на которой выступили представители ряда ОЭЗ, в том числе "Алабуга", "Моглино", "Титановая долина", "Калуга", "Санкт-Петербург", "Иннополис", "Ульяновск", "Ворота Байкала".

По информации Автушенко, китайская компания Jilin Xingrong Food Co. является крупным производителей продуктов питания, а Harbin Modern Group Co. – одним из крупнейших туристских и гостиничных операторов в провинции Хэйлунцзян.