Первый авиарейс из Японии на южные Курилы отложили на два часа из-за тумана

НАКАСИБЭЦУ (о.Хоккайдо, Япония), 18 июн — РИА Новости. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы отложен по меньшей мере на два часа из-за сильного тумана на Кунашире, сообщили журналистам утром в воскресенье в аэропорту городка Накасибэцу на японском острове Хоккайдо.

Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" DHC 8-Q400 уже стоит в ожидании на летном поле, чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами.

"Из-за сильного тумана на Кунашире рейс отложен по крайней мере до 10:30 (04:30 мск)", — объявил один из организаторов визита.

Самолет "Авроры" прибыл в Накасибэцу накануне вечером.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Согласно программе визита, бывшие жители южных Курил посетят, как ожидается, острова Кунашир и Итуруп, и в тот же день вечером вернутся обратно в Накасибэцу на Хоккайдо.

Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.