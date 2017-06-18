Первый авиарейс из Японии на южные Курилы отложили на два часа из-за тумана

НАКАСИБЭЦУ (о.Хоккайдо, Япония), 18 июн — РИА Новости. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы отложен по меньшей мере на два часа из-за сильного тумана на Кунашире, сообщили журналистам утром в воскресенье в аэропорту городка Накасибэцу на японском острове Хоккайдо.
"Из-за сильного тумана на Кунашире рейс отложен по крайней мере до 10:30 (04:30 мск)", — объявил один из организаторов визита.
Самолет "Авроры" прибыл в Накасибэцу накануне вечером.
До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.
Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.