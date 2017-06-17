Поручение премьера: в Баренцевом море построят четыре искусственных острова

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Баренцовом море появятся четыре искусственных острова — председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании земельных участков в Кольском заливе для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Это часть масштабного проекта по освоению газовых месторождений Ямала, который разрабатывает компания "Новатэк".

Договор на строительство будет заключен между Росморречфлотом и ОАО "Кольская верфь" (дочерним предприятием "Новатэка").

Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также для ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Создаваться острова будут за счет собственных средств "Кольской верфи", объем капитальных вложений составит более 25 миллиардов рублей. Соответствующее разрешение Росморречфлота предприятие уже получило.

"Cтроительство центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства", — отмечается в документе.

Стратегический инвестиционный проект

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется создать в селе Белокаменка Мурманской области к концу 2020 года. Первый сухой док должен быть сдан в эксплуатацию в первой половине 2019 года.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме "Новатэк" подписал меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли и правительством Мурманской области, закрепляющий намерения сторон о заключении трехстороннего специального инвестиционного контракта по созданию Кольской верфи.

"Для эффективного развития огромной ресурсной базы Крайнего Севера, снижения себестоимости строительства и повышения конкурентоспособности наших будущих СПГ-проектов мы считаем крайне важным создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в России. С помощью Кольской верфи мы планируем добиться максимальной локализации СПГ-заводов на основаниях-платформах гравитационного типа и их готовности к производству продукции", — заявил тогда председателя правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в свою очередь отметила масштабность запланированного объема инвестиций — более 50 миллиардов рублей на первую очередь. Поэтому проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, пояснила она.

По словам Ковтун, решение о строительстве центра было принято еще и потому, что в области параллельно реализуется проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, который обеспечит западный берег Кольского залива железной дорогой.

Газ с Ямала

Ямал является богатейшим местом по запасам газа. По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, с учетом ресурсов полуострова Гыдан на Ямале возможно производить более 70 миллионов тонн СПГ. "Новатэк" ведет в регионе активные работы.

Так, модули, которые будут производить на Кольской верфи, предназначены для нового центра по производству сжиженного природного газа, который "Новатэк" планирует построить на полуострове Гыдан.

Его ресурсной базой станет Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение с запасами более 1,2 триллиона кубометров. Концепция проекта предполагает строительство комплекса на платформах в Обской губе вблизи береговой линии полуострова.

Этот завод СПГ станет вторым на Ямале. Первый "Новатэк" уже строит в рамках проекта "Ямал СПГ", который реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Общая мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год. Всего планируется построить три линии, первая из них должна быть введена в эксплуатацию уже в этом году, а на полную мощность предприятие выйдет в 2019 году.

Морской порт Сабетта обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Для перевозок СПГ строятся новейшие танкеры-газовозы — первый из них недавно получил имя в честь французского предпринимателя, главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, который погиб в 2014 году при катастрофе в аэропорту "Внуково", а всего должно быть построено 15 таких судов.

Как заявлял министр энергетики России Александр Новак, запуск "Ямал СПГ" на полную мощность позволит увеличить объем экспорта газа более чем на 10 процентов и повысить долю России на мировом рынке СПГ до 8-9 процентов.