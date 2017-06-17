Дефицита пилотов в России сейчас нет, заявил Дворкович

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Дефицита пилотов самолетов в РФ сейчас нет, правительство постоянно отслеживает ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы отслеживаем (ситуацию — ред.). Дефицита сейчас нет", — сказал Дворкович.

"Мы отслеживаем эту ситуацию все время. Ничего страшного, что какие-то иностранные пилоты тоже работают. Главное, чтобы язык знали. Конечно, плохо, что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема. Отслеживаем, главное готовить кадры, в постоянном режиме этим занимаемся", — добавил вице-премьер.

Ранее СМИ написали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница между зарплатами пилотов российских и азиатских компаний.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало министерство.