Россия продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявили в Совфеде

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Позиция США не скажется на российско-кубинских отношениях, РФ продолжит укреплять сотрудничество с Кубой во всех сферах, в том числе в военно-технической области, сказал РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Конечно, о никакой новой политике США в отношении Кубы нет и речи. Дональд Трамп намерен продолжить ту же политику, которая проводилась всеми американскими президентами со времен кубинской революции", — сказал сенатор.
Но для Кубы вряд ли что-то изменится: за долгие десятилетия страна уже привыкла к откровенно враждебному отношению к ней со стороны США, и за короткий период потепления, если его можно так называть, еще не успела расслабиться, пояснил он.
"Что касается российско-кубинских отношений, то подобные развороты американской политики на них никак не скажутся. Мы последовательно продолжим укреплять наше традиционное сотрудничество во всех сферах, в том числе и в военно-технической области", — отметил Клинцевич.
Вместе с тем он не считает, что прямо сейчас российская или кубинская стороны могут поднять вопрос о возобновлении работы базы в Лурдесе. "Однако мы не знаем, как будут развиваться события дальше, и я не стал бы ничего исключать", — сказал политик.
Парламентарий уточнил, что имеет в виду не только нормализацию отношений между Вашингтоном и Гаваной, но и соглашение по иранской ядерной программе. "Не хочу вдаваться в причины этого, но тенденция очевидна", — заключил законодатель.