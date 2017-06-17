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Экономика

Россия продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявили в Совфеде

11:4717.06.2017
(обновлено: 11:52 17.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГорода мира. Гавана. Архивное фотоГорода мира. Гавана. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Позиция США не скажется на российско-кубинских отношениях, РФ продолжит укреплять сотрудничество с Кубой во всех сферах, в том числе в военно-технической области, сказал РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Майями заявил, что отменяет одностороннюю сделку администрации предыдущего президента Барака Обамы по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

"Конечно, о никакой новой политике США в отношении Кубы нет и речи. Дональд Трамп намерен продолжить ту же политику, которая проводилась всеми американскими президентами со времен кубинской революции", — сказал сенатор.

Но для Кубы вряд ли что-то изменится: за долгие десятилетия страна уже привыкла к откровенно враждебному отношению к ней со стороны США, и за короткий период потепления, если его можно так называть, еще не успела расслабиться, пояснил он.

"Что касается российско-кубинских отношений, то подобные развороты американской политики на них никак не скажутся. Мы последовательно продолжим укреплять наше традиционное сотрудничество во всех сферах, в том числе и в военно-технической области", — отметил Клинцевич.

Вместе с тем он не считает, что прямо сейчас российская или кубинская стороны могут поднять вопрос о возобновлении работы базы в Лурдесе. "Однако мы не знаем, как будут развиваться события дальше, и я не стал бы ничего исключать", — сказал политик.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Клинцевич также отметил, что "кубинский кульбит" Трампа наводит на определенные размышления — "нельзя не видеть, что на данный момент его "новый курс" ограничен лишь попытками пересмотра тех очень немногих решений предыдущей американской администрации, которые не только в России, но и во многих других странах мира, в том числе и союзных США, были оценены со знаком плюс".

Парламентарий уточнил, что имеет в виду не только нормализацию отношений между Вашингтоном и Гаваной, но и соглашение по иранской ядерной программе. "Не хочу вдаваться в причины этого, но тенденция очевидна", — заключил законодатель.

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