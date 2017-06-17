В Венесуэлу в августе прибудет первый груз российской пшеницы

МЕХИКО, 17 июн – РИА Новости. Первые поставки российской пшеницы в Венесуэлу по договоренности двух стран начнутся в августе, сообщил венесуэльский посол в Москве Карлос Фария.

"Первое судно с пшеницей прибудет в Венесуэлу в августе. Это укрепление российско-венесуэльского сотрудничества, удар по экономической войне", — написал Фария в своем микроблоге в Twitter после подписания в Москве соответствующего контракта.

В мае Россия и Венесуэла достигли договоренностей о поставках тысяч тонн пшеницы. Президент Николас Мадуро уточнил, что речь может идти примерно о 60 тысячах тонн российской пшеницы в месяц, которые будут поставляться в южноамериканскую страну.

В марте в Венесуэле разразился кризис, связанный с обеспечением населения хлебом. Тогда Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем 700 пекарен в Каракасе, чтобы удостовериться, действительно ли 90% используемой ими пшеницы идет на производство батонов хлеба, а не другой разнообразной выпечки, тортов и пирожных. Со своей стороны производители хлеба обвиняли правительство в нехватке пшеницы.