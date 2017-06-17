Соколов рассказал о росте экспорта транспортных услуг в России

ИРАКЛИОН (Крит, Греция), 17 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Транспорт, наряду с туризмом, является одной из самых быстро растущих отраслей в мировой экономике, экспорт транспортных услуг России постоянно растёт, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая с лекцией в Университете Крита.

"По итогам прошлого года экспорт транспортных услуг принёс экономике России почти половину доходов от экспорта газа – 15 миллиардов долларов", — сказал Соколов.

На Крите министр участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.