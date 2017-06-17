Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа "Комета"

ИРАКЛИОН (Крит, Греция), 17 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. В России возобновилось производство судов на подводных крыльях типа "Комета" и готова поставлять их за рубеж, заявил РИА Новости министр транспорта Максим Соколов. Он участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

На вопрос, возобновились ли продажи "Комет" Греции, которая закупала подобные судна 30 лет назад и интерес к которым есть, Соколов ответил: "Продажи ещё нет, а вот производство "Комет" возобновилось".

"Мы ее даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полёта в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, ещё открыт", — сказал Соколов.

По его словам, Рыбинский завод готов производить ещё и ещё такие суда.

Комментируя информацию, что Греция обсуждает закупки "Комет" на Алексеевском заводе, министр ответил: "Мы будем рады. И хотя судостроение — это компетенция министерства промышленности, я как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии готов поддержать любые предложения со стороны Греции".

Как стало известно РИА Новости, АО "Судоремонтный завод "Вымпел" сотрудничает с греческой компанией "Аргонавтики плоес" по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета 120М". В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным греческим заказчиком по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором отражены основные условия будущего договора на строительство четырех единиц судов скоростных на подводных крыльях СПК "Комета 120М". Стоимость одного судна превышает 6 миллионов евро.