Около 80 производителей представили свою продукцию на выставке в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости. Около 80 производителей из 30 российских регионов в пятницу представили свою продукцию на республиканской выставке "День поля-2017" в Мордовии, сообщила пресс-служба главы региона.

"Шестнадцатого июня в Лямбирском районе прошла ежегодная республиканская агропромышленная выставка "День поля-2017". Ее участниками стали около 80 производителей из 30 регионов страны. На выставке были представлены сельскохозяйственная техника, семена, минеральные удобрения, племенной скот, новые разработки аграрной науки – все, что необходимо для развития агропромышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Посетивший выставку врио главы Мордовии Владимир Волков особое внимание уделил современным технологиям. По его словам, чтобы добиваться высоких результатов в АПК, необходимо внедрять в отрасль самые передовые разработки. Одно из последних новшеств – использование космических технологий.

По информации пресс-службы, в прошлом году в республиканском Минсельхозе был создан геоаналитический центр, где ведется оперативный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Специалисты центра могут быстро оценить обстановку на основе данных, полученных с помощью цифровой космической съемки. По этим снимкам можно, например, отследить ход вегетации посевов, температуру, влажность почвы. Анализ этой информации позволяет принимать эффективные управленческие решения.

Кроме того, республиканский агрохимический центр проводит мониторинг и анализ сельскохозяйственных земель, применяя аэросъемку с квадрокоптера. Все это направлено на то, чтобы облегчить труд аграриев и повысить эффективность земледелия, поясняет пресс-служба.

Также Волков сообщил, что агропромышленный комплекс республики динамично развивается — "за пять месяцев этого года рост сельскохозяйственного производства составил 104,5%".

"Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО и РФ по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, при этом 60% произведенной продукции реализуем за пределами нашего региона", — отметил врио главы региона.

Другие новости региона читайте здесь >>