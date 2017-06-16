Россия увеличила экспорт пшеницы на 9%

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия с начала 2016-2017 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 года) по 14 июня экспортировала 26,292 миллиона тонн пшеницы, что выше уровня прошлого года на 9%, следует из мониторинга Минсельхоза РФ.

Всего, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на 14 июня 2017 года в текущем сельхозгоду было экспортировано 34,278 миллиона тонн зерновых культур (на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), включая 26,292 миллиона тонн пшеницы, 4,91 миллиона тонн кукурузы и 2,812 миллиона тонн ячменя.

В 2015-2016 сельхозгоду к 15 июня Россия экспортировала 33,279 миллиона тонн зерна, включая 24,111 миллиона тонн пшеницы. Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 33,9 миллиона тонн, включая 25 миллионов тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 34-35 миллионов тонн, включая 27 миллионов тонн пшеницы.

Министерство также отмечает тенденцию к росту оптовых цен на пшеничную и ржаную муку в европейской части России. Средняя цена на пшеничную муку высшего сорта по состоянию на 13 июня составила 15,3 тысячи рублей за тонну (плюс 0,6% за неделю). Цена на ржаную муку по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 1,1% и составила 11,745 тысячи рублей за тонну.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки, по данным Росстата, на 13 июня по сравнению с предыдущей неделей не изменились и составили 44,87 рубля за килограмм. Цены на ржано-пшеничный хлеб за этот период увеличились на 0,2% и составили 45,28 рубля за килограмм.

В феврале 2015 года в РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна была введена экспортная пошлина на пшеницу. С 23 сентября 2016 года пошлина обнулена сроком на 21 месяц — до 1 июля 2018 года. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что РФ не планирует возвращать экспортную пошлину, а глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что она будет применяться только при форс-мажорах.