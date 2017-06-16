ЦБ в рисковом сценарии ожидает снижения цен на нефть до $25 в 2018 году

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Банк России в рисковом сценарии развития экономики ожидает постепенного снижения цен на нефть с середины 2017 года до уровня около 25 долларов за баррель в середине 2018 года; при этом темпы роста ВВП РФ будут заметно ниже, чем в базовом сценарии, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике (ДКП).

В предыдущем, мартовском докладе ЦБ в рисковом сценарии предполагал возможность снижения цен на нефть до 25 долларов за баррель уже в конце 2017 года и замедления ВВП РФ в этом году из-за этого фактора до нулевой отметки.

"Под влиянием быстрого и заметного по масштабам роста объемов экспорта нефти из Ливии и Нигерии, с одной стороны, а также в условиях замедления экономического роста в Китае и значительно более слабого спроса на рынке энергоносителей, с другой стороны, цены на нефть будут постепенно снижаться уже с середины текущего года и к середине следующего года достигнут уровня около 25 долларов за баррель", — говорится в июньском докладе ЦБ.

"В результате темпы экономического роста сложатся заметно ниже, чем в базовом сценарии. При этом замедление может начаться уже с середины 2017 года… Постепенное восстановление экономического роста начнется во втором полугодии 2018 года, при этом в среднесрочной перспективе темп прироста ВВП приблизится к потенциальному уровню и в дальнейшем будет определяться структурными факторами", — указывает Банк России.

ЦБ ранее в пятницу сообщил, что повысил прогноз темпов роста ВВП РФ до 1,3-1,8% в 2017 году с 1-1,5%. В дальнейшем темпы роста ВВП выше 1,5-2% в год будут достижимы при условии структурных преобразований в экономике, отметил регулятор.