МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Увеличение вложений России в государственные ценные бумаги США — это не более чем удачная инвестиционная стратегия, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они указывают, что ЦБ РФ как управляющий резервами страны использовал тренд на подорожание американских гособлигаций.
Удачный выбор
Американские облигации используются Банком России для диверсификации валютных резервов, говорят эксперты. Как раз с осени доходность этих инструментов снижалась, а котировки, соответственно, ощутимо выросли, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.
"Несмотря на опасения роста доходности 10-летних бумаг США в район 3% годовых, она пока остается около 2%. На этом фоне действия ЦБ в данном сегменте выглядят как эффективное управление активами", — сказал он.
Перспективы
Что касается дальнейшего роста вложений России в госбумаги США, то есть несколько факторов этой динамики. С одной стороны, в этот инструмент традиционно вкладывается около 25% валютных резервов РФ, и сейчас этот "норматив" вроде бы выполнен, рассуждает Разуваев.
В этих условиях увеличение вложений России в гособлигации США может происходить за счет продолжения покупок Минфином валюты в резерв на дополнительные доходы бюджета от высоких цен на нефть, отметил Сусин.
Однако определяющим фактором останется доходность таких операций, зависящая от деятельности ФРС и темпов развития мировой экономики, которая будет определяться динамикой макроэкономических показателей США и Китая, считают эксперты.