МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Увеличение вложений России в государственные ценные бумаги США — это не более чем удачная инвестиционная стратегия, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они указывают, что ЦБ РФ как управляющий резервами страны использовал тренд на подорожание американских гособлигаций.

Удачный выбор

В четверг министерство финансов США сообщило, что Россия в апреле нарастила вложения в американские казначейские ценные бумаги на 5,1 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда долларов. Российский портфель гособлигаций США увеличивался с октября 2016 года, когда он составлял лишь 74,6 миллиарда долларов.

Американские облигации используются Банком России для диверсификации валютных резервов, говорят эксперты. Как раз с осени доходность этих инструментов снижалась, а котировки, соответственно, ощутимо выросли, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

"Несмотря на опасения роста доходности 10-летних бумаг США в район 3% годовых, она пока остается около 2%. На этом фоне действия ЦБ в данном сегменте выглядят как эффективное управление активами", — сказал он.

Перспективы

"Можно Америку не любить, но не стоит упускать хорошие возможности для управления активами", — рассуждает Александр Разуваев из компании "Альпари". "Казначейские облигации США остаются высоколиквидными и надежными инструментами. На фоне ужесточения американским Федрезервом денежно-кредитной политики доллар будет крепнуть, а активы, номинированные в валюте США, будут оставаться хорошим выбором для инвесторов", — говорит он.

Что касается дальнейшего роста вложений России в госбумаги США, то есть несколько факторов этой динамики. С одной стороны, в этот инструмент традиционно вкладывается около 25% валютных резервов РФ, и сейчас этот "норматив" вроде бы выполнен, рассуждает Разуваев.

Однако сейчас на российском рынке отмечается избыток валютных средств, а точнее – дефицит валютных инструментов для абсорбирования этих средств, считает Егор Сусин из Газпромбанка. "Валютное кредитование сейчас довольно рисковое предприятие — на фоне возможных резких колебаний курса. Кроме того, регулятор активно дестимулирует держание банками валютных активов и пассивов на внутреннем рынке", — сказал он.

В этих условиях увеличение вложений России в гособлигации США может происходить за счет продолжения покупок Минфином валюты в резерв на дополнительные доходы бюджета от высоких цен на нефть, отметил Сусин.

Однако определяющим фактором останется доходность таких операций, зависящая от деятельности ФРС и темпов развития мировой экономики, которая будет определяться динамикой макроэкономических показателей США и Китая, считают эксперты.