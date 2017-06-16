В ЦБ рассказали о снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ существенно снизились, но эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного роста цен, говорится в пресс-релизе Центробанка России.

"В условиях заметного замедления инфляции инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились. Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения цен на отдельные виды плодоовощной продукции, к динамике которых наиболее чувствительны инфляционные ожидания", — отметили в регуляторе.

"Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее снижение инфляционных ожиданий", — также заявили в ЦБ.