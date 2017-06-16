В Госдуме оценили расходы бюджета на культуру

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин считает, что сумма, которую планируют выделить на культуру в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, говорит о том, что культура становится для России национальным приоритетом.

Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что в поправках к бюджету был дополнительно выделен 1 миллиард рублей на культуру, это в частности: поддержка познавательного туризма (300 миллионов рублей), покупка музыкальных инструментов (400 миллионов рублей), гастрольная деятельность региональных театров (около 233 миллионов рублей).

"Учитывая то, что наш бюджет довольно скромный, это очень большая сумма. Можно надеяться, что культура становится национальным приоритетом. Мы крайне благодарны руководству страны за то, что оно понимает это", — заявил Говорухин журналистам.

Говорухин также отметил положительную тенденцию, когда основные средства в бюджете, выделенные на культуру, идут не только на нужды столицы, но и в регионы.

"Мы все время наблюдаем увеличение государственной поддержки в регионах. Скажем, в этом созыве, по инициативе "Единой России", было выделено 1,5 миллиарда рублей на сельские дома культуры", — пояснил депутат.